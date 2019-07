Gli “Amici di Mario Berrino” premiano Ettore Andenna

Il Premio alla Carriera 2019, conferito annualmente dall’associazione culturale di Ispra “Amici di Mario Berrino” sarà assegnato ad Ettore Andenna (Foto di Elena Torre, Wikipedia).

Il conduttore televisivo e radiofonico, uno dei 7 magnifici che hanno dato vita alla televisione commerciale e, a lungo, presentatore del format “Giochi Senza Frontiere” sarà premiato nell’ambito della cerimonia di posa della piastrella (domenica 15 settembre alle ore 15,45).

«La scelta di premiare Ettore si pone anzitutto come riconoscimento ad un grande professionista della radio, della televisione e del mondo della comunicazione e dei social media più in generale – sottolineano Gianpietro Roncari e Davide Pagani, rispettivamente Presidente Esecutivo e Presidente Onorario del sodalizio isprese – siamo certi che il suo patrimonio d’esperienza e di capacità sia indispensabile anche per la tv 4.0 di oggi e gli auguriamo di essere un esempio per i giovani attraverso il suo patrimonio di conoscenze e di capacità. Ha solcato attraverso la sua lunga carriera artistica il mondo della radio, della tv di Stato e della tv commerciale attraverso la magica epopea di Antenna 3 Lombardia. Un ringraziamento, infine, all’associazione “Amici di Renzo Villa” con cui si rafforza il legame artistico e che ci ha fatto conoscere Ettore. Siamo felici – concludono – che recentemente sia tornato in video con il suo programma, dal taglio giornalistico, “Buongiorno” su Milano Pavia Tv.»