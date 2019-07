Il Goldy festeggia un anno con un pomeriggio speciale

Il Goldy di Cassano Magnago festeggia un anno.

Il locale affacciato sul magnifico viale delle Rimembranze è gelateria, cafeteria, bakery. «Goldy vuole contraddistinguersi per la qualità e la genuinità delle materie prime utilizzate nella preparazione di tutte le sue proposte, dal Pistacchio puro di Sicilia al latte intero altà qualità, passando per la frutta fresca e i coloranti naturali» spiegano le titolari. «Per realizzare tutto questo, sono occorsi impegno, fatica e dedizione, ma grandissima è la soddisfazione di avere clienti soddisfatti e felici dei prodotti che proponiamo loro. Ed è proprio con i nostri clienti, con le persone che ci sostengono quotidianamente e anche con coloro che magari hanno voglia di venire a curiosare, che vogliamo spegnere la nostra prima candelina».

Sabato 6 luglio è in programma la festa. «Per l’occasione troverete nella nostra vetrina gelato tutte le nostre nuove proposte e , come ogni sabato, il gusto misterioso da indovinare! Dalle ore 17.00 per i più piccoli ci saranno truccabimbi e palloncini, mentre, dalle 19.00 in poi un bicchiere di bollicine per brindare insieme».