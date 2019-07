Incidente sulla Grignetta, morto un escursionista di 53 anni

(Nella foto: la zona della Grignetta dove è stato recuperato l’escursionista)

Soccorso alpino in azione nella notte notte in provincia di Lecco per la ricerca di un uomo di 53 anni che era uscito di casa ieri, venerdì 5 luglio, diretto verso la Grigna meridionale, conosciuta come Grignetta.

In tarda serata i familiari, non vedendolo rientrare, hanno allertatoi Carabinieri di Lecco ed è partita la macchina dei soccorsi con i Vigili del fuoco e i soccorritori del Cnsas-Soccorso alpino e speleologico di Barzio con il supporto dell’elisoccorso decollato dalla bse di Como.

Purtroppo l’uomo è stato rinvenuto senza vita in fondo ad una scarpata, lungo il Sentiero delle Capre. Il suo corpo è stato recuperato poco prima dell’alba dal soccorso alpino.

La vittima è Roberto Boselli, imprenditore lecchese originario di Milano, grande appassionato ed esperto di montagna. Lascia la moglie e un figlio.