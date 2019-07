Incidente in Valfurva: un alpinista morto, due feriti gravemente

Ancora una tragedia in montagna. Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 3 luglio, tre alpinisti sono precipitati in alta Valtellina, mentre scalavano il ghiacciaio dei Forni, in Valfurva. Uno di loro è morto e due sono in gravi condizioni.

L’incidente si è verificato poco dopo le 13,30. I tre alpinisti erano in cordata e facevano parte di un gruppo di escursionisti tedeschi.

Sul posto il Soccorso alpino Cnsas, Carabinieri, Vigili del fuoco, due elicotteri dell’elisoccorso e il Sagf della Guardia di Finanza.