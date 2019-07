La biblioteca al parco di notte per “Storie sotto le stelle”

Il giovedì sera la favola della buona notte è nel parco, grazie al nuovo appuntamento promosso dalla Biblioteca civica di Marchirolo “Storie sotto le stelle”. Ovvero “racconti sussurrati per notte di mezza estate”.

L’appuntamento si rinnova per ciascuna delle prossime tre settimane, nei giovedì sera del 11, 18 e 26 luglio, alle ore 21.30 al parco Camilliani. Qui le bibliotecarie, assieme ai volontari dell’associazione Salta Pagina, partner dell’iniziativa, daranno vita a delle letture animate per bambini di età indicativa dai 6 agli 11 anni. Al chiaro di luna, sotto una copertina di stelle a illuminare la notte.

In caso di pioggia le letture si svolgeranno nelle sale della Biblioteca di via Dante 17.

[id lefoto=748858]

La prima lettura notturna al parco, giovedì 11 luglio, sarà anticipata in mattinata alle ore 10.30 da un nuovo appuntamento con i “Piccoli lettori forti” (età indicativa 0-3 anni) di Nati per leggere, cui sarà proposto, in pieno clima estivo, il libro “Il bagnetto di Max” (di Barbro Lindgren e illustrato da Eva Eriksson per Bohemini maxi editore), con tante piccole avventure quotidiane ricche di dolcezza e umorismo.

La partecipazione a tutti gli eventi descritti è libera e gratuita.

Per maggiori informazioni: 371 1720112.