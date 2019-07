La “Camminata dell’amicizia”, da Cardano a piedi fino al Sacro Monte

Perché partire nel cuore dell’estate, di giorno, per arrivare a sera al Sacro Monte? Per nessun motivo particolare, se non per amicizia. L’anno scorso Gabriele Colombo se l’è inventata da un giorno all’altro, per una promessa fatta a un amico. E quest’anno la ripropone, con il nome ufficiale di “Camminata dell’amicizia”.

«Il nome l’ho deciso insieme al presidente dei Rosafanti, perché chiunque può partecipare» spiega Colombo. E allora via alla camminata, venerdì 2 agosto 2019. «Parto con alcuni amici, sulla strada se ne uniranno altri».

Gran animatore di iniziative – anche strampalate – e habituè dei banconi (a cui ha dedicato anche un documentario), Gabriele Colombo passerà anche dai suoi locali preferiti, in parte circoli cooperativi: partenza alle 14 dal circolo Quarto Stato, tappa al The Family di Albizzate dopo le 16, brindisi alla Vecchia Varese verso le 19. Alle 21, ultima possibilità di aggregarsi alla spedizione, alla Prima Cappella, inizio dell’ascesa al Sacro Monte (“Gli orari possono essere soggetti a variazioni per via della possibile disidratazione del ragazzo”). Poi rientro al Quarto Stato, per “il bicchiere della staffa”.

Siete invitati.