La Openjobmetis comincia contro Pozzecco

Sarà subito Openjobmetis-Sassari, subito Varese (in casa) contro Pozzecco. Questo il verdetto emesso dalla Legabasket che alle 14 di oggi ha diramato il calendario del campionato 2019-20, torneo a 17 squadre per via della defezione di Avellino che ha “tarpato” il progetto di portare a 18 le componenti della Serie A. Il match tra biancorossi e Banco di Sardegna è posizionato giovedì 26 settembre, con palla a due a Masnago: inizialmente si era parlato di avvio mercoledì 25, vedremo se sotto questo punto di vista ci saranno dei cambiamenti.

La prima trasferta sarà invece a Trieste mentre alla terza giornata torna (al “Lino Oldrini”) una partita sempre molto calda e sentita, quella contro la neopromossa Fortitudo Bologna dell’ex Rok Stipcevic. Dopo di che la squadra di Attilio Caja osserverà il turno di riposo dovuto alla già citata assenza di Avellino.

Se alla quinta giornata sarà di nuovo Bologna, stavolta sponda Virtus, i derby per Ferrero e compagni sono posizionati poco più avanti: quello contro Milano è fissato per il 3 novembre ad Assago, quello che vedrà di fronte Openjobmetis e Cantù si terrà l’8 dicembre con andata al PalaDesio. Il turno “natalizio” – che per adesso è fissato a Santo Stefano – sarà invece casalingo: sarà Pistoia a fare visita ai biancorossi sotto le feste. Il girone di andata terminerà poco dopo, il 5 gennaio, con un’altra sfida a una nobile neopromossa, Treviso: andata al PalaVerde.