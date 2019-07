La Samp fa poker, ma la Pro Patria non sfigura

(Foto Facebook – Aurora Pro Patria 1919 – Official)

Seconda amichevole di lusso per la Pro Patria, che a Temù ha affrontato la Sampdoria a meno di una settimana dalla prima uscita stagionale contro il Torino. Questa volta però il passivo per i tigrotti è stato più pesante: il risultato finale di 4-0 punisce i biancoblu, che da questa sfida cercavano indicazioni sul lavoro svolto in ritiro a Sondalo. Dopo una settimana abbondante di allenamenti in Valtellina, i meccanismi biancoblu, soprattutto con i nuovi arrivi, devono ancora essere oliati al meglio, per arrivare preparati alla prima gara ufficiale, la Coppa Italia contro il Matelica del 4 agosto.

Nel primo tempo, mister Javorcic ha schierato il classico 3-5-2 con Tornaghi in porta, Molnar, Lombardoni e Boffelli in difesa, Cottarelli e Galli sulle fasce con Fietta al centro della mediana affiancato da Ghioldi e Pedone. In attacco spazio a Le Noci e Parker.

La prima frazione termina sul 3-0: vantaggio doriano al 21′ con Bonazzoli, servito da Jankto. Tre minuti più tardi è Gabbiadini a infilare Tornaghi, mentre il tris arriva al 45′ con Praet che chiude al meglio una bella azione corale blucerchiata.

Tanti i cambi all’intervallo: in campo rispetto al primo tempo rimangono solo Lombardoni e Galli. In porta entra Mangano, in difesa Battistini e Marcone con Colombo, Bertoni e Palesi in mediana e Spizzichino sulla destra. Attacco con Defendi e Mastroianni. Anche Di Francesco va girare tutti i suoi uomini tra intervallo e primi minuti della ripresa; c’è spazio anche per il capocannoniere della passata stagione di Serie A Fabio Quagliarella.

La Pro Patria difende con ordine e tiene a lungo il risultato. Al 20′ si infortuna Mangano, sostituito da Tornaghi. Il risultato resta ferma fino al 45′, quando il classe 2000 Bahlouli, servito da Ramirez, sigla il 4-0 che chiude i conti.

Ora per la Pro Patria ci sarà un incontro amichevole domenica (28 luglio) a Sondalo contro una selezione locale per concludere il ritiro e fare rientro a Busto Arsizio per la settimana che porterà alla prima ufficiale di Coppa Italia.