Laser Show, eccolo qui

Grande successo per “Arona Lake &Shopping”, l’iniziativa che si è svolta venerdì 5 luglio, in riva al Lago Maggiore.

Migliaia le persone che hanno raggiunto Arona per partecipare alla serata. Non solo una notte bianca con negozi aperti e artisti di strada ma un ricco programma di eventi con l’attesissimo laser show, l’inedito spettacolo di luci e musica, come momento clou.

Il video di Vibra