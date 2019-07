Luino, “Via Cavallotti in musica”

“L’amor che move il sole e l’altre stelle”: giovedì, 8 agosto alle ore 21.00, primo appuntamento con la rassegna musicale in Via Cavallotti.

Ad interpretare le opere saranno le magiche voci di Adele Cossi mezzosoprano e Mirko Provini tenore. Accompagna al pianoforte il Maestro Riccardo Bricchi.

La rassegna musicale ‘Notte di note’ avrà luogo ad agosto nell’antica Contrada Cavallotti con in cartellone quattro appuntamenti a partire dalle 21.00.”L’idea è nata da un incontro con il Maestro Riccardo Bricchi per valorizzare il patrimonio musicale locale – sottolinea la brava artista Adele Cossi- Questa rassegna mira ridare vitalità al centro storico che è sede di tanti artisti’.

“Il nucleo storico della Luino “vecchia” passa da via dei mercanti a via degli artisti, ed è un piacere per me riscoprirne la meraviglia negli sguardi curiosi dei turisti, da sempre attratti da questi luoghi.- sottolinea il Consigliere Comunale Laura Frulli – Ringrazio l’energia e il cuore di Adele e di tutti coloro hanno collaborato a questa bella iniziativa”. Il Comune di Luino patrocina la rassegna.

Durante la seconda serata, domenica 11 agosto, si esibirà l’orchestra dell’Alto Verbano; ‘Di Dame e Messeri stornelli e corleggeri’ sarà il tema sviluppato dai musicisti con strumenti che si adattano a quel repertorio, come la spinetta.Domenica 18 agosto sarà la volta del duo violino e pianoforte di Alessandro e Andrea Pioppo, due giovani fratelli che proporranno pezzi classici.

è la serata è dedicata a ‘lasciatemi amare’ con le sorelle Guarnieri, flauto a voce e arpa intervallate da bellissime poesie. Esplorare la Luino antica, tra l’ex Quartiere Giallo e la Contrada dei Mercanti: ognuno potrà girovagare e lasciarsi meravigliare da via Cavallotti a piazza Giovanni XXIII, in via Cesare Battisti e scendendo in via Sant’Antonio o in via Manzoni, curiosando tra le vetrine, nelle viuzze antiche simili alle ruelles francesi illuminate da romantici lampioncini rosati.