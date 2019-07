A Malpensa si torna ai decolli su due piste

Da domani, 1 agosto 2019 e fino al 27 ottobre 2019, entra in vigore lo scenario standard di utilizzo delle piste per gli aerei in decollo da Malpensa. Vale a dire all’alternanza, tra mattina e pomeriggio, delle due piste, la 35L (rotte verso Golasecca–Piemonte) o 35R (verso Arsago–Casorate–Besnate–Gallarate).

Dalle ore 6.00 alle ore 15.00 gli aeromobili decolleranno dalla pista di sinistra (35L) e dalle 15.00 alle 24.00 da quella di destra (35R).

Dalle 24.00 alle 6.00 i decolli avverranno in direzione SUD (17L e 17R).

Si seguirà poi questo schema:

Primo giorno

Partenze 35L e arrivi 35R dalle 06.30 alle 15.00 locali;

Partenze 35R e arrivi 35L dalle 15.00 alle 23.30 locali;

Secondo giorno

Partenze 35R e arrivi 35L dalle 06.30 alle 15.00 locali

Partenze 35L e arrivi 35R dalle 15.00 alle 23.30 locali.

Con il trasferimento dei voli di Linate a Malpensa, dal 27 luglio c’è un boom di movimenti, oltre il 40% in più di decolli e atterraggi. Comuni, Prefettura e Sea si erano seduti intorno a un tavolo e avevano già avviato una sperimentazione. Mercoledì 24 luglio Enac ha però cambiato le carte in tavola e ha dato prescrizione vincolante: per dieci giorni, dal 27 luglio, per ragioni di sicurezza sul piazzale di Malpensa, si decolla solo dalla pista di destra, la 35R, con rotte cioè concentrate su Somma Lombardo (quartiere Mezzana), Arsago Seprio, Casorate Sempione, quartieri nord di Gallarate. Nei giorni scorsi, dopo le proteste dei sindaci e l’incontro davanti al Prefetto, Enac si è impegnata a ridurre al minimo i giorni di “blocco” su un’unica pista. Dopo alcuni decolli dalla pista di sinistra martedì (pare più per ragioni di carico), ora Enac torna all’alternanza.