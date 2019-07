È morto Luciano De Crescenzo

Luciano De Crescenzo è morto oggi, giovedì 18 luglio, all’età di 90 anni. Lo scrittore, regista, attore e conduttore televisivo era nato a Napoli il 18 agosto 1928 e si è spento a Roma. Era ricoverato da alcuni giorni ed è stato assistito fino all’ultimo dalla figlia Paola, dai nipoti e dall’agente Enzo D’Elia.

Era stato allievo del matematico Renato Caccioppoli laureandosi in ingegneria elettronica e ha lavorato in ufficio facendo carriera fino a diventare dirigente alla Ibm. Un lavoro sicuro che ha lasciato a metà degli anni Settanta per dedicarsi alla scrittura.

Come attore si ricorda la sua performace con Sophia Loren e Luca De Filippo in Sabato, domenica e lunedì di Lina Wertmüller, nel 1990. Nel 1995 diresse e interpretò Croce e delizia con Teo Teocoli ed Isabella Rossellini. Il grande pubblico lo ricorda anche per i due film di Renzo Arbore, Il pap’occhio e “FF.SS.” – Cioè: “…che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?”.