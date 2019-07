Moto Club Varese, risultati incoraggianti prima delle vacanze

Nonostante il caldo torrido delle ultime settimane, prosegue la striscia positiva dei piloti del Moto Club Varese, intenti a farsi valere nelle gare regionali e nazionali delle principali discipline del fuoristrada.

Nel settore enduro, due tappe ravvicinate di Campionato Regionale Lombardia hanno visto protagonisti Michele Cobuzzi ed Edoardo D’ Errico: due settimane fa a Gardone Val Trompia (BS), Michele ha ottenuto un brillante secondo posto di Classe 450 combattendo fino all’ultimo per la vittoria con l’amico e rivale di sempre Alessandro Corradin, mentre Edoardo ha chiuso in quinta posizione di Classe 125 per un calo fisico dopo aver avuto il podio alla sua portata per tutta la gara.

Podio che non ha però mancato questo weekend a Monte di Brianza (LC), dove sia D’ Errico che Cobuzzi sono saliti sul terzo gradino del podio rispettivamente nelle Classi 125 e 450. Victoria Demma si è invece infortunata a Gardone, dovendo saltare la tappa di Monte di Brianza, le auguriamo una veloce guarigione.

Nel motocross, la gara casalinga sul rinnovato tracciato di Cadrezzate (VA) ha visto protagonisti ancora una volta i nostri giovani piloti Matteo Manzo e Pietro Dominioni del Team MP Racing. Matteo, nonostante la stagione compromessa da un infortunio in allenamento, ha dimostrato ottime doti di velocità e tecnica ottenendo un terzo posto finale, seguito da Pietro che con questo quarto posto si conferma in seconda posizione di Campionato Regionale Motocross MX2.

Trasferta più lontana invece per i ragazzi del team supermotard MP Racing di Luciano Poerio, con la tappa di Internazionali Supermoto a Latina (RM). Nella Classe S4 solo asfalto, Daniele Clerici chiude in 24esima posizione mentre Marco Furega sfiora il podio della combattuta Classe S5 con un quarto posto, posizione che detiene anche in Campionato a una manciata di punti dal podio.

Con l’arrivo delle meritate vacanze, i piloti avranno la possibilità di ricaricare le batterie in vista della seconda parte di stagione.