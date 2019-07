Notte di controlli, due denunce

Nella decorsa nottata i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese un 27enne operaio di Varese, poiché resosi responsabile del reato di guida sotto l’effetto dell’alcol.

In particolare i militari dell’Arma procedevano al controllo del ragazzo mentre transitava in via Veratti alla guida della propria Audi S3. Sottoposto ad accertamento del tasso di alcolemia con l’etilometro, veniva appurato essersi messo alla guida del veicolo con tasso superiore a 0,8 grammi per litro. La patente di guida gli è stata ritirata.

Sempre nella decorsa nottata i Carabinieri del nucleo operativo radiomobile hanno denunciato anche un 35enne operaio di Varese poiché resosi responsabile del reato di reiterazione di guida senza patente. In particolare i militari dell’arma hanno proceduto al controllo del soggetto mentre transitava nel centro città alla guida della propria autovettura Fiat punto, risultando sprovvisto di patente perché revocata e che in passato era già stato sanzionato per la medesima infrazione.