“Nudo di uomo” di Carlo Zanzi alla Galleria Ghiggini

Carlo Zanzi, questa sera, venerdì 5 luglio alle 21 presso la Galleria Ghiggini di Varese presenterà il suo nuovo romanzo “Nudo di uomo“, pubblicato da Pietro Macchione Editore. Insieme all’autore interverrà il vice direttore di Varesenews Michele Mancino.

Una nuova prova d’autore per Zanzi che, pur avendo sempre riversato la sua energia creativa nel racconto e nella poesia, ritorna al romanzo a distanza di 4 anni da “Il giorno che tremò la notte“. “Nudo di uomo” trasporta il lettore in una contemporaneità segnata dalla crisi delle relazioni di coppia e dall’incomunicabilità generazionale che rendono le persone più fragili e disarmate rispetto alla vita. Rosa e Danilo sono infatti una coppia non più giovane con un figlio chiuso nel mutismo prepotente dell’adolescenza, una coppia non felice che si sopporta. Una telefonata misteriosa di un vecchio amico convince Danilo a intraprendere un viaggio, che è anche un percorso nei ricordi del passato. Il ritorno non risolve nulla, nuove tentazioni e illusioni allontanano marito e moglie, a due passi da una possibile complicità amorosa ma a un passo dalle bugie e da altri abbracci. Nudo di uomo, la nudità degli uomini, nudi e fragili di fronte al destino, corpi nudi che si cercano, un uomo e una donna che si mettono a nudo davanti al mistero di Dio.