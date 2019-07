Una “nuova” pro Loco per Sangiano: “Collaboreremo con le realtà vicine”

Un nuovo presidente per la pro loco di Sangiano. È stato eletto a maggio e si chiama Luigi Paglia. Trentasei anni, consigliere di maggioranza a Laveno Mombello, si è trasferito nel piccolo paese quest’anno e ha deciso di impegnarsi per la comunità prendendo le redini della storica realtà.

Da giugno ad oggi, le iniziative che hanno visto impegnato il rinnovato gruppo sono state diverse: la festa della scuola elementare, insieme al comitato dei genitori, e la festa spagnola del 9 luglio dove è stato proposto un menù di paella e sangria. Un’occasione di incontro che ha visto moltissima partecipazione: durante l’iniziativa sono state servite 315 porzioni di paella e sono stati circa 400 i coperti in un’unica serata.

«Il gruppo ha messo tanto impegno e passione sia per la preparazione dell’evento – spiega Paglia -. Un evento che è andato molto bene e ci è servito per valutare le capacità e i limiti dei un gruppo appena nato ma di cui possiamo ritenerci soddisfatti. Ho il piacere di essere presidente di un’associazione composta da persone volenterose e con tanta voglia di fare, e di fare bene per la nostra Sangiano». Continua: «Abbiamo ricevuto molti apprezzamenti sia per l’organizzazione e soprattutto per l’ottima paella del nostro chef Giovanni. Devo ringraziare tutti i volontari perché ognuno di loro ha contribuito al successo dell’evento e sono sicuro che sapremo fare tanto altro nel prossimo futuro. Come dico sempre, restiamo con i piedi per terra e non facciamo più delle nostre reali capacità. Meglio un evento in meno, ma di qualità».

Il nuovo presidente inoltre, pensa ad un futuro di collaborazioni con le realtà vicine: «Ho già avuto modo di prendere contatti con la proloco di Caravate e spero presto di parlare quelle dei paesi attorno a noi, in modo da organizzare il calendario 2020 senza “pestarci i piedi inutilmente”, per poter fornire delle ottime alternative sul territorio durante tutto l’anno». Intanto, si guarda alla prossima stagione: «La nostra mente ora è focalizzata sugli eventi autunnali e su quelli Natalizi, il nostro obiettivo è quello di far accrescere il senso di appartenenza al paese e speriamo che tanti altri Sangianesi (soprattutto giovani) decidano di unirsi a noi».