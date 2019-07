Oggi i funerali di Marco Lamperti, morto in moto a Samarate

Si terranno oggi, martedì 30 luglio, i funerali di Marco Lamperti, il 28enne morto per un incidente stradale settimana scorsa, a Samarate.

Lamperti era originario di Busto Arsizio e solo da pochi anni si era trasferito a Samarate.

Le esequie si terranno proprio a Busto, alle 15.15 di oggi, nella chiesa di Madonna Regina, in via Favana (non lontano dal cimitero bustocco e dalle strade per Samarate.