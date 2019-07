Openjobmetis ricerca 200 persone per la vendita nel settore arredamento

Openjobmetis, unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa Italiana, ricerca e seleziona duecento profili professionali in tutta Italia per la vendita nel settore Arredamento. Le risorse individuate si occuperanno dell’attività di vendita e supporto alla clientela nella progettazione di interni e nella consulenza di arredo.

La ricerca si concentra nelle aree di Mestre, Bologna, Montebello di Bertona, Cremona, Verona, Fiumicino, Roma Casilina, Roma Salaria, Roma Aurelia, Castel Romano, Latina, Marcianise, Catania, Prato, Brescia, Modena, Trezzano, Como, Moncalieri, Bari, Lecce, Rimini, Colonnella, Curno e Scarlino.

Le opportunità sono rivolte sia a persone neodiplomate senza un’esperienza pregressa, alle quali viene proposto un tirocinio full time retribuito di sei mesi con opportunità di successiva assunzione, che a persone in possesso di un diploma di scuola superiore con esperienza precedente nel settore commerciale, che saranno assunte con contratti part time in somministrazione e concrete possibilità di inserimento diretto in Azienda.

Una spiccata attitudine alla vendita e alla negoziazione e un’ottima conoscenza del pc sono requisiti indispensabili, accompagnati da ottime capacità comunicative e relazionali, doti di problem solving e capacità di lavorare in team. I candidati selezionati seguiranno un corso di formazione obbligatoria della durata di quattro settimane che inizierà lunedì 22 luglio 2019.