Con Owl Night Fest un weekend di concerti “plastic free” in centro ad Albizzate

Musica e birra ma niente plastica. Il prossimo weekend ad Albizzate si fa festa con Owl Night Fest, il festival musicale erede del più noto Albizzate Valley Festival. E proprio da dove partì la storia della kermesse albizzatese il 12-13-14 luglio muoverà i passi il nuovo appuntamento organizzato dai giovani dell’associazione Mega.

L’area della festa torna ad essere lo spazio dell’ex istituto San Luigi in centro paese, dietro alla sede del Comune di Albizzate.

Venerdì 12 luglio, serata inaugurale, suoneranno i Plankton Dada Wave e Il Danno (Dani delle Porno Riviste). Sabato 13 luglio sarà Gipsy Night con cartomante, giocolieri e la musica balcanica dei Babbutzi Orkestar e il dj set di Boom Boom Sound. Mentre domenica sarà la volta di /Handlogic, vincitori del contest musica da bere 2019.

Questo per quanto riguarda la musica ma l’appuntamento di quest’anno si preannuncia ricco di contenuti: Innanzitto per la collaborazione con Marevivo, l’ente che ha lanciato la campagna nazionale “Plastic Free e non solo” per invitare tutte le strutture a eliminare la plastica usa e getta, intraprendere misure volte ad un uso più sostenibile delle risorse e attuare comportamenti virtuosi per la salvaguardia dell’ambiente, in particolar modo del mare.

«Owl Night Fest di Albizzate concorrerà da quest’anno per ottenere la prima stella marina di Marevivo intraprendendo un percorso che si potrà sviluppare nei prossimi anni. L’owl Night di Albizzate è il primo festival in Italia che partecipa alla Campagna. Questo è un segnale importante che lascia intendere come anche questo settore sia intenzionato a sensibilizzare i propri partecipanti ad un tema di rilevanza globale», afferma il presidente di Marevivo Varese Lodovico Taddia.

«Per noi di Associazione Mega il tema dell’ambiente è centrale – spiega il presidente Aldo Macchi – Negli anni abbiamo sempre portato avanti iniziative sensibili a questo tema. Quest’anno volevamo iniziare il percorso per arrivare, in modo coerente, ad essere plastic free. Con Marevivo è stato amore a prima vista. Il nostro impegno va oltre la riduzione della plastica: regaleremo frutta e acqua a tutti gli utenti, non ci saranno bottigliette. Vogliamo lanciare un messaggio importante che possa permetterci di raccogliere l’adesione delle persone che ci aiuteranno, nel tempo a portare avanti questo progetto. Siamo un’associazione giovanile e il futuro è nostro: tanto vale che sia il più bello possibile».

Gli orari e il programma

La festa avrà inizio venerdì 12 luglio con apertura cancelli alle 18. Sabato, invece l’area sarà accessibile dalle 1 per il laboratorio di lettura coi bambini e alle 14 con le esperienza di Fiab, Banca del tempo e Legù, dalle 19 lo stand gastronomico e i concerti. Domenica 14 luglio il programma avrà inizio alle 10 con la sessione di Yoga e l’appuntamento “il caffè con il sindaco”. Alle 12 sarà servito il pranzo e alle 16 è previsto il “tour di Albizzate” organizzato dalla Pro Loco. Dalle 19 cucina e musica.