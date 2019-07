Piazza Garibaldi, lavori al via il 22 luglio

La città cambia volto e un primo intervento riguarderà in questi giorni il centro.

Sono state approvate alcune misure, “Interventi di manutenzione straordinaria per migliorare l’accessibilità al mercato storico di Luino in piazza Garibaldi, con lavori che interessano anche l’area ex Svit e riguardano: l’adeguamento dell’illuminazione, il miglioramento della pavimentazione lapidea nelle zone maggiormente compromesse dall’apparato radicale delle piante che contornano la piazza, il completamento dell’accesso pedonale agli spazi pubblici presso il complesso ex “Rodari” e il collegamento con il parcheggino di servizio alle attività, tramite una rampa pedonale.

Questa iniziativa, volta a restituire decoro e preservare in buono stato i luoghi dove si svolge gran parte dell’animazione urbana, avrà luogo con l’inizio dei lavori previsto per il 22 luglio prossimo.

«Sono soddisfatto che si inizi a fare un primo intervento in attesa della riqualificazione di quest’area – afferma il vicesindaco Alessandro Casali con delega alla Manutenzione -. Ringrazio tutti coloro che si stanno impegnando in questa progettualità, il nostro ufficio tecnico e anche Ascom per il supporto».

Dall’Ufficio Tecnico comunale, assicurano che, anche grazie alla collaborazione di Ascom, sarà curato il rapporto con gli operatori commerciali per recare il minore disagio possibile. L’importo totale lavori è di €31.343,02.

Piazza Garibaldi, con via Sereni e via Vittorio Veneto sono interessate da uno studio di riqualificazione – “Luino città del mercato storico” (nella foto, il rendering dell’opera) – che propone la possibile riorganizzazione del sistema circolatorio del centro di Luino da coniugarsi con l’accessibilità al tessuto commerciale naturale, la sosta e i parcheggi, il dispiegamento del mercato storico cittadino; tale studio, pubblicato sul sito del Comune, è stato presentato alla cittadinanza nel mese di aprile e candidato nel bando “Progetti Emblematici Maggiori” di Fondazione Cariplo per le provincie di Como, Varese, e Verbano-Cusio-Ossola”.