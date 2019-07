Primo giorno tra i banchi dell’Europarlamento per la bustocca Isabella Tovaglieri

A Strasburgo è stato il giorno della prima seduta del nuovo Parlamento europeo rinnovato dalle elezioni dello scorso maggio.

Una prima per tantissimi nuovi eurodeputati (sono il 61% del totale) tra i quali c’era anche la leghista bustocca Isabella Tovaglieri che al termine dei lavori d’aula racconta le prime impressioni e la linea politica che seguirà il suo partito nei prossimi appuntamenti cruciali della politica europea.

«Oggi abbiamo nominato gli scrutatori che dovranno partecipare domani all’elezione del Presidente del Parlamento europeo – racconta l’eurodeputata -. Sappiamo dai media che è in corso la spartizione delle principali nomine e le proposte sono ancora di provenienza francese e tedesca. Noi non parteciperemo ma rivendichiamo altre posizioni strategiche per l’Italia: quelli del commissario al Commercio o Agricoltura».

Tovaglieri è stata assegnata alle commissioni parlamentari ITRE (commissione per l’industria, la ricerca e l’energia) e FEMM (Commissione Diritti della donna e uguaglianza di genere).