Temporali in arrivo, rinviata la Traversata dei Leoni

Dopo aver scrutato a lungo le previsioni del tempo, a malincuore gli organizzatori di Hic sunt leones Varese hanno deciso di annullare la traversata dei Leoni in programma domenica 28 luglio a Travedona Monate e di rinviare l’evento a settembre.

La decisione era nell’aria: «E’ inutile far finta di non vedere, le previsioni non danno scampo, sia per sabato quando dovremo allestire il campo gara e l’area ristoro, sia per domenica».

«Purtroppo – spiegano gli organizzatori – le condizioni meteorologiche rendono pericoloso lo svolgimento della manifestazione. Inoltre, aspetto per noi molto importante, la Traversata è da sempre una giornata di grande festa e divertimento e quindi preferiamo rimandare l’evento in modo da renderlo speciale come sempre. Ci vediamo l’8 settembre per una domenica da leoni!».