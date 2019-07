Sabato mattina i funerali di Remo Compagnoni

Si svolgeranno sabato mattina, 6 luglio alle ore 10.30, nella chiesa parrocchiale di Inarzo i funerali di Remo Compagnoni.

Il via libera è arrivato ieri sera dopo l’autopsia sul corpo dell’escursionista di 67 anni ritrovato lunedì attorno alle 22, esanime sul Monte Generoso.

Grande il cordoglio non solo della sua comunità ma anche dei tanti amici con cui condivideva l’amore per lo sport in generale, dalla montagna alla bicicletta sino al parapendio, e dei colleghi di lavoro incontrati alla Whirlpool dove era giunto dalla sua Santa Caterina Valfurva.

La notizia della sua morte ha lasciato sgomenti tutti: Remo era considerato una persona appassionata ma cauta e profondo conoscitore della montagna.