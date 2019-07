Sabato torna la traversata dell’Eremo

È in programma per sabato 27 luglio la 24esima edizione della Nuotata dell’Eremo, organizzata dal Gruppo Nuoto Cral Alenia Aermacchi, con la collaborazione del Comune. Le sfavorevoli condizioni metereologiche potrebbero far cambiare i programmi ma, al momento, la traversata è confermata: sul sito della manifestazione gli organizzatori spiegano che prenderanno decisioni sul da farsi nella mattinata di domani.

Come da tradizione, la traversata vedrà diversi percorsi. Il primo è di 4 chilometri per la traversata del Lago Maggiore che vedrà il via dalla spiaggia di Villa Pallavicino a Stresa alle 11,30 e arrivo alla spiaggia di Reno di Leggiuno: sono previsti circa 500 nuotatori. In caso di cattivo tempo ci sarà un percorso alternativo all’interno del golfo di Reno.

Il secondo percorso è invece quello di 1,5 km, nuotata nel golfo di Reno con il via alle 14,45, dalla spiaggia di Reno e tempo massimo di arrivo fissato entro le ore 15. Si attendono circa 300 nuotatori.

La terza invece, è la traversata da mezzo km, esclusivamente a rana nel golfo di Reno che vede la partenza alle e 16,30 sempre dalla spiaggia di Reno che vede la possibile partecipazione di 200-250 nuotatori. Ci si può iscrivere direttamente contattando gli organizzatori.