Salvini: “Una minaccia di morte nei miei confronti dietro le indagini sul missile sequestrato”

Tra i fili seguiti dagli investigatori nell’operazione che ha portato al sequestro di un arsenale da guerra, all’interno del quale è spuntato anche un missile, c’è anche la segnalazione di una persona che si era presentata in questura a Torino svelando un progetto di attentato nei confronti di Matteo Salvini.

Così sono partite le indagini della Digos, coordinate dalla procura torinese, che hanno portato al blitz di questi giorni.

“L’ho segnalata io – commenta oggi il ministro dell’Interno Salvini – . Era una delle tante minacce di morte che mi arrivano ogni giorno. I servizi segreti parlavano di un gruppo ucraino che attentava alla mia vita. Sono contento sia servito a scoprire l’arsenale di qualche demente”.

Nell’inchiesta figura tra gli arrestati anche un gallaratese: Fabio Del Bergiolo, 60 anni, ex ispettore delle dogane a Malpensa, residente nel rione di Cascinetta e militante di lungo corso Forza Nuova.

Sul sequestro di armi trovato nella disponibilità di alcune persone legate ad ambienti oltranzisti di estrema destra Salvini ha aggiunto: “penso di non aver mai fatto niente di male agli ucraini ma abbiamo inoltrato la segnalazione e non era un mitomane. Non conosco filonazisti. E sono contento quando beccano filo-nazisti, filo-comunisti o filo chiunque”.