Fucile d’assalto e mitragliette nella casa dell’ex ispettore di Malpensa

Una lunga militanza nella destra radicale, qualche guaio giudiziario in passato e oggi un presente – secondo gli elementi raccolti dalla Polizia – nell’indagine sull’invio di armi nel Donbass.

Tra gli arrestati nella operazione della Digos e dell’Ucigos a Torino c’è anche un gallaratese: Fabio Del Bergiolo, 60 anni, ex ispettore delle dogane a Malpensa.

Del Bergiolo è un militante di lungo corso Forza Nuova ed è stato candidato al senato a Gallarate nel 2001 (prese 611 voti), proprio nelle file della formazione neofascista, tutta Patria e famiglia.

Due anni dopo, nel 2003, era finito nei guai per una vicenda molto più prosaica: era stato sospeso perché voinvolto in una truffa sul rimborso dell’Iva. Era accusato di aver incassato, in combutta con una dirigente (domiciliata a Sumirago), i rimborsi su 55 fatture di acquisti fatti da cittadini stranieri in transito dall’aeroporto di Milano Malpensa.

Già nei giorni scorsi a Del Bergiolo erano state sequestrate diverse armi, comprese alcune da guerra, con fuoco a raffica (vietato dalla normativa italiana). Si trattava di dodici armi lunghe – di cui nove da guerra – e nove pistole.

In particolare compariva una machine pistol Skorpion, un fucile d’assalto Steyer Aug che funziona a raffica, un mitra Colt M16, un Heckler Koche G3, un “Carcano”. E ancora anche pistole con matricola abrasa.