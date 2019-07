Savoini: il Consiglio regionale non discute la mozione del Pd

Il Consiglio regionale ha votato contro la richiesta del Pd di mettere al voto una mozione urgente per chiedere al presidente Fontana di far dimettere dal Corecom il vicepresidente Gianluca Savoini.

«Non sono bastati sette franchi tiratori a superare il blocco della Lega: con 40 no, contro 33 sì, il Consiglio non ha permesso di discutere la mozione. I componenti del Corecom sono pagati dalla Regione», spiegano il capogruppo Pd Fabio Pizzul e il consigliere Samuele Astuti.

«La figura di Gianluca Savoini è incompatibile con il Comitato regionale per le comunicazioni e questo dovrebbe ormai essere chiaro a tutti. La Lega però fugge, in Consiglio regionale come a Roma, perché con tutta evidenza considera Savoini un uomo di fiducia ed evidentemente non può permettersi di scaricarlo. L’intera vicenda è estremamente grave, ha riflessi internazionali e mina la credibilità del nostro Paese, ma per la Lega non se ne deve parlare. Questa fuga prima o poi finirà, ma rimarrà l’immagine di questi mesi passati a negare l’evidenza».