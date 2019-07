Segnali luminosi per gli attraversamenti pedonali sulla Briantea

Sono iniziati i lavori per l’installazione della segnaletica verticale degli attraversamenti pedonali sulla Briantea. In foto il particolare di via Garibaldi.

La nuova segnaletica è dotata di impianto lampeggiante alimentato da pannello fotovoltaico che aumenta la visibilità del passaggio pedonale sia di giorno che di sera. Il primo di una serie di interventi mirati ad aumentare la sicurezza dei pedoni su questa arteria stradale.

«Inutile ribadire – le parole del sindaco Irene Bellifemine su Facebook – che sono necessari anche rispetto e buon senso di tutti ma soprattutto da parte degli automobilisti: state attraversando una città, andate piano e rispettate la precedenza dei pedoni».