Si rafforza la squadra degli specializzandi negli ospedali

Salgono a 92 i posti nelle scuole di specialità dell’Università dell’Insubria. Oltre alle 84 decise dal Ministero dell’Istruzione, altre 8 saranno finanziate dalla Regione Lombardia che ha deciso di potenziare le occasioni di formazione dei giovani medici, soprattutto nelle aree mediche dove si sente maggiormente la carenza di professionisti.

L’Università dell’Insubria, nelle diverse sedi dell’Asst Sette Laghi e dell’Asst Lariana, potrà aumentare gli specializzandi nelle seguenti aree: 1 ad Anatomia patologica ( salgono a 3), 1 a Anestesia ( diventano 13) , 1 a Chirurgia generale ( in tutto 8 contratti), 1 a Ginecologia ( in tutto 9 contratti), 1 a Malattie dell’apparato cardiorespiratorio ( in tutto 4), 2 a Medicina interna ( sale a 12 contratti), 1 a Ortopedia ( in tutto 9 contratti).

Nessun potenziamento ulteriore per la Medicina dell’emergenza e Urgenza che rimane a quota 8 contratti, una notizia negativa per l’ateneo che ha appena concordato con la Sette Laghi la direzione del pronto soccorso varesino.

Una nona borsa del Pirellone va uno specializzando dell’Insubria nell’ambito di Malattie dell’apparato cardiovascolare dell’Università di Brescia, che è una delle nove scuole in convenzione con altri atenei lombardi.

In questo link il dettaglio dei contratti in Italia divisi per specialità clinica