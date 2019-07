Somma Lombardo ha il suo orologio celebrativo

Nell’anno del suo sessantesimo anniversario dall’elevazione a città Somma Lombardo può vantare adesso anche un nuovo orologio celebrativo.

È quello creato ad hoc dalla gioielleria Galotti che ha voluto così celebrare l’importante traguardo della città.

Per gli appassionati: si tratta di un orologio a movimento automatico con cassa in acciaio, fondo trasparente con il movimento stesso a vista. Un pezzo personalizzabile con nome e serie numerata che, in accordo anche con l’amministrazione comunale, oltre che un fine celebrativo, farà anche del bene.

Con il comune di Somma Lombardo ed Anffas Ticino, infatti, la gioielleria ha deciso che i ricavati del progetto contribuiranno all’acquisto di un mezzo di trasporto per disabili della comunità di Maddalena.

