La Notte bianca dà il via ad luglio pieno di eventi per Somma Lombardo

Commercianti per le vie della città, performance artistiche e musicali, sfilate di moda e stand enogastronomici: la notte bianca di sabato 6 luglio a Somma Lombardo ha un’impronta tutta territoriale, volta a valorizzare le eccellenze locali e ad includere tutti.

Soddisfatto del successo riscosso lo scorso anno, Francesco Calò – neo assessore alla Pianificazione territoriale, Viabilità, Attività economiche e Turismo subentrato ad Ilaria Ceriani – quest’anno è contento di riproporre la notte bianca: «quest’anno la nostra campagna social su Facebook ed Instagram riprenderà l’entusiasmo dei cittadini, siamo molto ottimisti sul successo della prossima notte bianca». Quella del 2019, poi, è un’edizione speciale perché si festeggia il sessantesimo anniversario dell’elevazione di Somma Lombardo a città.

La festa avrà inizio alle 18.30 nelle vie principali del centro. In via Milano l’atmosfera sarà country grazie ad un’esibizione musicale, oltre ai laboratori per bambini ed alle sculture con motosega organizzati dall’erboristeria Erbaluna e dall’impresa Giuliato. Piazza Pozzo, invece, si trasformerà in una piccola New Orleans grazie alla musica jazz, mentre gli amanti delle melodie blues potranno andare in piazza Scipione.

Inoltre, a partire dalle 19.30 via Roma diventerà “la via degli artisti sommesi”, che esporranno i loro dipinti e libri. Alle 21 la sfilata di moda in piazza Vittorio Veneto, organizzata dai commercianti locali. Dalle 18.30 alle 21.30 sarà inoltre possibile visitare l’edificio simbolo della città: il Castello Visconti.

Gioiellino della serata, infine, la danza verticale sulla torre nord-est del Castello:«Un’esibizione mozzafiato a cura della compagnia Cafeluce che sono certo stupirà i nostri cittadini», racconta l’assessore. Un evento per cui si sono spesi, spiega Calò, il distretto del commercio, Ascom e Confartigianato:«Ogni commerciante ha dato la sua impronta, anche per questo invitiamo tutti i cittadini a partecipare». Secondo l’assessore eventi e manifestazioni di questa natura sono l’unica occasione in grado di invogliare i cittadini ad uscire e a riversarsi per le vie della città, che finalmente acquista vivacità.

IL CINEMA ALL’APERTO E GLI ALTRI EVENTI

Il prossimo weekend di luglio, però, non sarà l’unico momento attrattivo per i sommesi:«Sarà un mese ricco di iniziative», spiega l’assessore alle Politiche educative, Cultura e Tempo libero Raffaella Norcini. Domenica 7 luglio, dopo la sfortunata performance rovinata dalla pioggia, ritornerà il Coro Divertimento Vocale per replicare gratuitamente il concerto in piazza Vittorio Veneto. Sempre in ambito musicale, giovedì 4 luglio il Castello di Somma ospiterà uno dei più grandi chitarristi al mondo, David Grissom.

Inoltre, a partire dal 3 luglio, per quattro mercoledì tornerà, dopo un anno di assenza, il Cinema sotto le stelle in una storica location alquanto suggestiva: il Castello Visconti. «Per questo dobbiamo ringraziare la Fondazione Visconti per averci concesso il Castello come luogo per proiettare i film», spiega Norcini. Si inizia con un film dedicato ai bambini, mercoledì 3 luglio, Zootropolis. Le atmosfere burtoniane di Alice attraverso lo specchio, in proiezione il 10 luglio, animeranno le mura del Castello. La commedia burlesque di Dominique Abel e Fiona Gordon Parigi a piedi nudi è in programma il 17 luglio. Si conclude in bellezza il 24 luglio con l’ultimo della saga di Jurassic Park: Jurassic World.

Questo mese, infine, c’è anche un altro anniversario speciale, ricorda il presidente del Cai Luciano Morosi:«Il rifugio di Somma Lombardo, costruito con fatica e sudore dai nostri concittadini, in Val Formazza compie sessant’anni». La festa per la celebrazione del Rifugio di Somma sarà domenica 21 luglio: si parte da Riale al mattino e alle 11 ci sarà la messa. Si può raggiungere il rifugio in piena autonomia, ma, chi avesse difficoltà logistiche, «può contattare il Cai per organizzarsi con le macchine», spiega il presidente, mentre sottolinea che buona parte dell’organizzazione dipenderà dal numero totale degli iscritti.

Sempre in ricordo «di quelli che hanno costruito il rifugio nei quattro anni di lavoro», il Castello ospiterà una mostra fotografica sul rifugio, una struttura che «vive e si mantiene soltanto grazie ai volontari». «Speriamo, inoltre, che in occasione di questa celebrazione si possano innalzare, insieme alla bandiera italiana, quella dell’Unione Europea e quella nuova di Somma Lombardo», conclude Morosi.