Stefano Iori sulla panchina del nuovo “Città di Varese”

Ormai tramontata l’epoca del Calcio Varese con la mancata iscrizione al campionato di Eccellenza, è nata una nuova società di calcio battezzata Asd Città di Varese, che si è iscritta al prossimo campionato di Terza Categoria.

La presentazione del club è avvenuta attraverso la pagina Facebook (ASD Città di Varese), dove si può leggere che la società è stata fondata da Stefano Amirante (già nello staff del vecchio Varese 1910, poi dirigente del Milano City), Cesare Bonazzi e Stefano Pertile. Ieri – domenica – i fondatori hanno incontrato i tifosi biancorossi in un momento informale tenutosi in piazza Montegrappa.

La squadra, in fase di allestimento, ha indicato come campo di gioco Calcinate degli Orrigoni, ma molto probabilmente dovrà cambiare destinazione a causa dei lavori in programma all’impianto di via Valle Luna. L’allenatore della nuova compagine sarà – come comunicato sempre via Facebook dalla società – Stefano Iori, uno dei tecnici più esperti della provincia, che ha guidato per sei anni il Gavirate tra Eccellenza e Promozione.