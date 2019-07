Studiare e praticare sport in un college americano? Da oggi grazie ad Acof è possibile

Gli Istituti Scolastici Olga Fiorini & Marco Pantani hanno aperto nella loro sede di Via Varzi a Busto Arsizio uno sportello dedicato alle borse di studio offerte da College Life Italia, l’agenzia romana nata nel 2013 che sostiene gli studenti nel trasferimento in un college americano praticando uno sport ad alto livello.

La lunga esperienza dell’Istituto nel mondo dello sport, insieme alla volontà di un ex studente del Liceo dello Sport, Mattia Pace, ha contribuito a raggiungere l’accordo con College Life Italia per offrire a tutti gli studenti atleti la possibilità di ottenere una borsa di studio accademica che faciliti l’accesso al sistema educativo americano.

College Life rappresenta infatti il principale ponte tra Italia e Stati Uniti nel mondo dello sport e dell’istruzione: grazie ad uno staff composto da professionisti assiste gli studenti e le loro famiglie nel processo burocratico e di ottenimento di borse di studio sportive nei più prestigiosi college e licei americani.

Mattia ha potuto vivere di persona questa esperienza oltreoceano frequentando per tre anni un college americano e, tornato da poco in Italia, ha accettato l’incarico affidatogli da College Life Italia di gestire lo sportello all’interno di Acof. “In America si va avanti in base alla meritocrazia ed il rapporto scuola-sport è completamente diverso, ti apre un sacco di porte ed hai gran sostegno. Sono stati tre anni che mi hanno fatto crescere come atleta e come uomo ed ora vedo il mondo da un’altra prospettiva. Voglio offrire a tutti questa opportunità professionale e sportiva, unica nella vita”.

Lo sportello è aperto secondo i seguenti orari: lun-ven 14.15-18.15, sab 9.15-12.15 ed è rivolto agli studenti di tutti gli indirizzi scolastici.