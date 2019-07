Subbuteo e natura a GiustoiNperfetto

Una ricreazione lenta, un modo di giocare e divertirsi con tempi diversi da quelli imposti dalla modernità.

La puntati di luglio del mercato del GiustoiNperfetto di Castello Cabiaglio sembra essere dedicata a questo tema perché il weekend rispolvera una serie di iniziative dal gusto di una volta, con giochi e temi particolari.

C’è il Subbuteo, il torneo dei mini giocatori che si muovono con le punte delle dita, che aprirà le scene sabato, 6 luglio, alle 20 quando la sera, alle 21 si terrà anche un concerto d’organi.

Domenica sarà la volta dell’Autogrill degli uccellini, una interpretazione teatrale liberamente ispirata al libro “Storie di un bosco antico” di Mauro Corona: la passione per l’osservazione degli uccelli migratori, compagni di passeggiata nei nostro boschi verrà raccontata seguendo sentieri fra natura e parole.

Per la giornata di domenica come di consueto sarà attivo anche uno stand gastronomico e in paese saranno presenti diverse bancarelle di produzioni locali, dalle 10, mentre durante tutto l’arco della giornata sarà disponibile la palestra di arrampicata per bambini.