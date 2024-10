La Ecofesta d’autunno colora il borgo di Castello Cabiaglio

Un’intera giornata di attività e appuntamenti per tutti in programma domenica 3 novembre per le vie del borgo incastonato tra i boschi tra la Valcuvia e Varese

Domenica 3 novembre torna l’Ecofesta d’Autunno a Castello Cabiaglio, una giornata di comunità dedicata alle pratiche dell’educazione in natura.

Nel corso della giornata sono previste attività per tutti i gusti e tutte le età a cura dell’associazione culturale e ricreativa Matrioska, in collaborazione con l’associazione Amo Madre Terra: si va dalla caccia al tesoro No Waste mattutina fino al cerchio di Danza di Comunità pomeridiano.

Per i più piccoli il laboratorio “Musicantis” con Aurora Tomasoni nella sede della biblioteca comunale alle ore 11 e il laboratorio “Dipiangiamo fuori dai bordi” a cura di InBLue alle 15 in piazza della chiesa di Sant’Appiano.

Lo stand gastronomico dai sapori autunnali è organizzato in collaborazione con la Stoviglioteca dei Laghi usando kit di piatti lavabili che aiuteranno a ridurre al minimo la produzione di rifiuti. Il tutto accompagnato dalla somministrazione di musica contro l’indifferenza di Tou&Lavale.



Dopo il pranzo è il momento di castagne, vin brulé e cioccolata calda, e per gli interessati alla pedagogia in natura è possibile partecipare alla presentazione del libro “Educare secondo natura indoor e outdoor” della psicomotricista Lucia Carpi, nella sala polivalente di via Roma.

Infine, come avviene di consueto a Castello Cabiaglio in queste occasioni, espositori e produttori coloreranno la giornata dal mattino fino alla conclusione della manifestazione con i loro banchi e le loro proposte tra le vie del paese.