A Castello Cabiaglio, il mercato del GiustoImperetto, visite al borgo e il festival artistico Castrum Fragmenta

Domenica 1 dicembre nel borgo di Castello Cabiaglio (Va) il tradizionale mercato del GiustoInperfetto è dedicato all’edizione natalizia di Conosci Castello Cabiaglio con un programma ricco di eventi culturali: alle ore 10 e alle 14.30: visite guidate per il borgo a cura di Diego Rossi e Federica Turetta.

Partenza dalla Chiesa di S. Appiano. Alle ore 11.45: conosci Castello Cabiaglio? Una speciale visita guidata teatrale a cura dei giovani attori di Cabiaglio e di Lidia Rusconi. Partenza dal piazzale di S. Appiano e svolgimento nelle vie del borgo. Alle ore 16 In viaggio sul pesce. Un sogno per Natale, uno spettacolo magico a cura di Sara Milani in sala polivalente.

Per tutta la giornata Castrum Fragmenta, un festival artistico d’eccezione curato da Sara Gandolla, storica dell’arte, che ha portato a Cabiaglio 5 artisti le cui opere dialogano con il borgo antico. E come di consueto, mercato per le vie del paese, musica dal vivo con Brass Bulls, ristorazione con piatti tradizionali e a km 0, chiosco natalizio, laboratori, trucca bimbi, e punto informazioni all’ingresso del paese. Gli eventi culturali sono gratuiti, il ricavato dell’iniziativa è dedicato al Fondo Solidale di Comunità. L’evento è organizzato da Il Bosco Verde APS, il Comune, BiblioteCabiaglio e L’Associazione Ronchelli. Per i dettagli della giornata visitate la pagina fb e il profilo istagram del Mercato del Giusto iNperfetto.

CASTRUM FRAGMENTA:

I frammenti del castello

In occasione della giornata di Conosci Castello Cabiaglio che si terrà la prima domenica del mese di dicembre, il paese ospiterà il primo festival artistico della provincia. Esporranno personalità emergenti quali Cristina De Paola, Claudio Valente, Caterina Leva, Giacomo Infantino e Luca Vanoli con curatela di Sara Gandolla.

Nato da una passione per l’arte e da una forte fascinazione per il paesino di Castello Cabiaglio, Castrum Fragmenta è divenuto una realtà espositiva concreta grazie a legami di stima e amicizia. A questo proposito si ringrazia particolarmente il vicesindaco Chiara Cantagalli, l’intero Comune di Castello Cabiaglio, Il Bosco Verde Aps l’Associazione Gruppo Ronchelli e BiblioteCabiaglio. I frammenti dell’arte si insinuano in diversa misura in ognuno di noi. Feriscono l’epidermide più dura e l’incarnato più sensibile. Compiono trasformazioni repentine e permanenti. Causano dolori straordinari, stimoli e moti d’animo che portano ad esiti imprevisti. La pluralità di questi compone un linguaggio proprio, complesso e speciale che concretizza in tela e in fotografia la persistenza di sensibilità nascoste e preziose. Nell’anfratto celato, all’ombra della corte, potrete ricercare i cinque frammenti.