Tiro con l’arco, Boggiatto porta l’Insubria sul podio

Alex Boggiatto, arciere del College di Tiro con l’arco dell’Università dell’Insubria, si aggiudica il terzo posto individuale assoluto a Bucarest, in Romania, durante la seconda tappa della European Youth Cup.

Dopo aver battuto agli scontri l’olandese Max Vermoerdt, Alex ha avuto la meglio, in una finale appassionante finita 146 a 145, sul britannico Karl Thomas-Prause.

La sfida è un’altalena di emozioni: è iniziata con il 29 a 28 delle prime due volée, spartite alla perfezione tra i due arcieri; è proseguita con il terzo set pari sul 29 a 29; per poi finire con il capolavoro firmato Boggiatto, con le ultime sei frecce tutte sul «10» che gli regalano il successo. Per il giovane azzurro questa gara ha costituito anche un test importante in vista dei mondiali di categoria di inizio agosto a Madrid.

Questo successo arriva subito dopo la partecipazione alle Universiadi di Napoli, che ha visto il college sportivo di tiro con l’arco vicino a grandi traguardi, anche se non a podio. College che però ha brillato, prima di Napoli, ai Mondiali di Berlino con l’oro di Chiara Rebagliati e Tanya Giaccheri.