Tiro con l’arco d’oro per l’Insubria. Rebagliati e Giaccheri vincono la Coppa del Mondo

Eccezionale risultato per le atlete del College di tiro con l’arco dell’Università dell’Insubria.

Chiara Rebagliati e Tanya Giaccheri hanno trionfato nella Coppa del Mondo di Berlino, vincendo tutti match disputati: 5-3 con la Cina (An, Long, Zheng), 6-0 con l’India (Kumari, Laishram, Vedwan), infine 5-1 contro Taipei (Lei, Lin, Tan).

Con loro nella squadra azzurra c’era anche Elena Tonetta dell’Aeronautica Militare, titolare ai Giochi di Pechino 2008.

Inoltre, nella finalissima per l’oro a squadre ricurvo le atlete italiane hanno superato le padrone di casa della Germania per 5-1 con una prova di grande autorità. E l’oro nel ricurvo in questa manifestazione arriva dopo ben dieci anni, regalando una grande soddisfazione a tutto il movimento arcieristico.

Chiara e Tanya sono già in viaggio verso la prossima sfida: sono in gara nei prossimi giorni alle Universiadi di Napoli insieme a Sara Ret e Alex Boggiatto (arco compound), sempre del College sportivo di tiro con l’arco. Con loro anche Eleonora Grilli (compound), studentessa dell’Insubria.