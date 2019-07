Torna il Rock Inn Somma, un tripudio di rock e metal

Immancabilmente come ogni anno torna a Somma lombardo il festival Rock Metal “Rock Inn Somma”, giunto oramai alla sua quattordicesima edizione.

La manifestazione ,che è inserita di diritto tra i principali eventi del panorama Metal underground italiano ed europeo, avrà luogo a Somma Lombardo, in via Processione (area industriale) dal 18 al 21 luglio.

Tanti gli ospiti Musicali di caratura nazionale ed internazionale che si esibiranno sul nostro palco.

Si apre giovedì 21 con i Trick or Treak, preceduti dai Rustless, Eternal Silence, Doomed Timeline Theory e dai Forged In Blood ; venerdì 19 la serata è segnata dai Forgotten Tomb, supportati sul palco dai Node, Dying Awkward Angel, I Am Lethe e dagli Elkir

Sabato 20 Luglio il posto d’onore è dei Mortuary Drape; non meno interessanti i gruppi che li precedono, ovvero i Madhour, Hell’s Guardian, Manam e Amthrya

A chiusura della quattro giorni, domenica 21 gli headliner sono i Novembre. Prepareranno il pubblico per la loro esibizione rispettivamente i Circle Of Witches, Locus Animae, Bioscrape ed i The Worst Horse

Come sempre lo staff organizzativo, a fianco del collaudato format musicale, si impegna a creare un ambiente vivo e “poliedrico” attraverso la presenza di numerose bancarelle e stand espositivi ed una ricca area vendita di gadget dei gruppi presenti.

Valore aggiunto della manifestazione è la cura dedicata alla realizzazione di una CUCINA sempre succulenta, appetitosa e varia; i nostri ospiti troveranno variegati Primi piatti, ottimi stinchi e carni allo spiedo, salamelle, una ampia scelta di prodotti fritti, oltre a piatti dedicati ai Vegani e tanto altro ancora.

Da quest’anno una importante novità: UN PIATTO SPECIALE OGNI SERA!!!! ed a partire dal pranzo della DOMENICA grande Costinata realizzata in collaborazione con l’ACCADEMIA ITALIANA DELLA COSTINA di COAREZZA

Completa il tutto un’ampia scelta di birre

Un evento quindi che cerca sempre di più di presentarsi come una occasione di aggregazione non solo per gli amanti del genere ma per tutti i cittadini della nostra Città e del nostro territorio.

Si ringraziano la Città di Somma Lombardo, la sua amministrazione e tutte le associazioni che ci sostengono per la realizzazione di questa iniziativa.