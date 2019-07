Un lungo weekend con la Festa della Birra Biancoblù

Il cartellone di Busto Estate si arricchisce con l’immancabile Festa della Birra Biancoblù ormai giunta alla decima edizione. La manifestazione, organizzata dal Pro Patria Club e patrocinata dall’Amministrazione comunale, propone quattro giorni di festa a base di spettacoli, musica, sport, solidarietà, e naturalmente fiumi di birra.

La festa, a ingresso libero, si terrà al Museo del Tessile, anche in caso di pioggia. Come sempre avrà uno scopo benefico: «Vogliamo raccogliere fondi per alcune associazioni solidali, Anffas, i Volontari del Sollievo del Gruppo Padre Pio, Siticibo e Ability Apnea -annuncia Giovanni Pellegatta, tra gli organizzatori dell’evento- a questo scopo venerdì 12 luglio è prevista anche una sfida a calci di rigore, a cui sono abbinati dei premi, che coinvolgerà ex giocatori della Pro Patria».

«Quest’anno le cifre tonde dominano perché celebriamo il cinquantesimo del Pro Patria Club, il centenario della Pro Patria e la decima edizione della festa -osserva l’assessore allo Sport Gigi Farioli-; ci sono tutte le premesse per fare in modo che questo evento nel centro della città, al Museo del Tessile colleghi due tradizioni importanti che devono sposarsi non solo con la nostalgia e il ricordo, ma anche con il coraggio di affrontare la contemporaneità e il futuro che è sempre più difficile. Il Pro Patria Club ogni anno si migliora, così come la società che ha anche un presidente che ha saputo riportarla nel calcio professionistico. L’Amministrazione guarda con benevola attenzione a questa festa che come sempre sarà un successo». «Quando arriva la Festa della Birra Biancoblù vuol dire che siamo sempre nel cuore dell’estate –commenta l’assessore al Marketing Paola Magugliani– un grazie al Pro Patria Club che aiuta a mantenere viva la città con ben quattro giorni di festa sempre molto apprezzati e partecipati».

«Quest’anno cerchiamo davvero di superarci e di fare qualcosa di diverso, per migliorarci sempre di più –conclude il presidente del Club Roberto Centenaro-. Speriamo che serva per avvicinare la gente di Busto alla Pro Patria perché noi fondamentalmente siamo nati per questo, cercare di avvicinare i giovani al club e soprattutto alla Pro Patria, speriamo davvero che lo scopo venga raggiunto». La festa si concluderà col botto domenica 14 luglio: alle 23.30, novità di quest’anno, ci saranno anche i fuochi d’artificio a dare appuntamento all’edizione 2020.

Questo il programma della festa:

Giovedì 11 luglio

ore 19.30 apertura della festa e stand gastronomico

ore 20.30 musica con i “Teo Zone e Wet Dogs”

ore 21.45 Musica live – concerto tributo agli U2 con il gruppo Rejoice

Venerdì 12 luglio

ore 19.30 apertura della festa e stand gastronomico

ore 20.30 Sfida a calci di rigore con ex giocatori della Pro Patria a scopo benefico

ore 21.45 Musica Live – concerto tributo ai Queen con il gruppo Mercury Legacy

Sabato 13 luglio:

ore 19.30 apertura della festa e stand gastronomico

ore 20.30 esibizione Teatrale “Compagnia Gioveteatro”

ore 21.00 50 anni di Tigrottino

ore 21.45 Musica Live concerto tributo a Vasco Rossi con il gruppo “Sensazioni Forti”

Domenica 14 luglio:

ore 13.00 pranziamo insieme (Euro 15,00 tutto compreso con prenotazione al n. 3396382890. L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza)

ore 19.30 apertura stand gastronomico serale

ore 21.00 Torta e Spumante per tutti per festeggiare insieme il 50° del Pro Patria Club; a seguire show band con il gruppo “Gli Urlo”

ore 23.30 fuochi d’artificio a conclusione della festa.