In valle arriva lo “spritz party“

Prosecco (di buona qualità e ghiacciato), Aperol in quantità da poterne apprezzare i toni dolceamari, una spruzzata di soda e la scorza d’arancia.

Niente cannucce, niente ghiaccio, meglio se servito nel vetro e con bicchiere raffreddato: lo spritz è questo.

Prese il nome dalla richiesta dei soldati austriaci di stanza nel Lombardo-Veneto che chiedevano qualcosa per diluire il potere alcolico del vino bianco, oggi invece arricchito dal celebre aperitivo arancione che un tempo andava di moda liscio.

Una correzione che non deve certo far abbassare la guardia sulla qualità del vino, che per la riuscita di questo long drink dev’essere eccellente.

Per dissetare la voglia di stare insieme – e bevendo in maniera responsabile – la proloco di Cuveglio promette i migliori spritz della valle preparati con amorevole cura domenica pomeriggio (14 luglio) dalle 18 alle 19 con consumazione a buffet per la modica cifra di 5 euro.

Lo spritz party si terrà alla baita santa Maria di Cuveglio, di fianco alla statale 394 appena superato l’abitato del paese sulla destra in direzione Luino.