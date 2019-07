Vendeva ciliegie marce e senza autorizzazione, multa e sequestro della Polizia Locale

L’attività di monitoraggio e presidio del territorio da parte della Polizia Locale ha portato ieri al sequestro di circa 200 kg di ciliegie poste in vendita da un commerciante privo di autorizzazione per il commercio in area pubblica ed inoltre collocate su area interdetta al commercio dal vigente regolamento comunale.

Non è sfuggito agli agenti l’occupazione irregolare e il palese stato di ammaloramento della merce, evidentemente ammuffita, tanto da doverne prevedere la distruzione immediata. Al trasgressore, oltre al sequestro della merce, come previsto dalla legge regionale, è stato contestato un verbale che prevede il pagamento della sanzione di 3000 euro.

È già noto come l’indirizzo dell’amministrazione del sindaco Alessandro Fagioli è stato meticolosamente osservato dalla Polizia Locale che, oltre al controllo del commercio in area pubblica praticato nelle periferie del territorio saronnese, si è anche dedicata negli anni trascorsi al contrasto dell’abusivismo commerciale all’interno dell’area mercatale estinguedo di fatto il fenomeno precedentemente attivo.

“Tutelare e sostenere il commercio in città è tra le priorità della mia Amministrazione: sono diverse infatti le iniziative messe in campo in questi 4 anni di mandato. Tra queste c’è sicuramente il controllo capillare da parte della nostra Polizia Locale per contrastare la vendita di prodotti non autorizzati”. Lo dichiara il Sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli.