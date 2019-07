Viaggi e miraggi: spettacolo al parco Sibilia

Per il ciclo “Lakescapes”, il teatro diffuso sul lago Maggiore, nuovo appuntamento a Castelletto Sopra Ticino a cura dell’Accademia dei Folli di Torino. Lo spettacolo “Viaggi e Miraggi” (foto Luca Meola) sarà rappresentato al Parco Sibilia, in via Caduti per la libertà, venerdì 2 agosto, alle ore 21.

Con i suoi luoghi, le sue terrazze e i suoi angoli nascosti, questa location farà da sfondo a una serata evento dedicata al viaggio, perché siamo tutti viaggiatori con il nostro bagaglio e il nostro destino da raccontare. Una serata che regalerà a tutto il pubblico un’esperienza da guardare, ascoltare e vivere.

Lo spettacolo con la regia di Carlo Roncaglia, racconterà la storia stravagante di un gruppo di viaggiatori come non è stata mai raccontata. C’è chi ha conosciuto il mondo senza mai metter piede fuori da una nave e chi, da pendolare, è costretta a viaggiare per lavoro tutti i giorni.

C’è chi s’è spinto ben oltre le Colonne d’Ercole pensando di trovare l’Oriente ed è inciampato nell’America e chi, invece, c’è stato davvero, nell’Estremo Oriente, e ha visto cose incredibili – e infatti nessuno gli crede. C’è chi fa di tutto per non intraprendere l’ultimo suo viaggio e chi ha sempre girato il mondo in sella ad una bicicletta al seguito di un improbabile campione.

L’ingresso sarà a pagamento e il biglietto sarà acquistabile tramite il sito ticket.it: 16€ (15€+1€ di prevendita) e per i bambini al di sotto dei 10 anni 6€ (5€+1€ di prevendita).