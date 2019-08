AAA cercasi camera in affitto per studenti universitari

Varese città universitaria? È la proposta che i vertici dell’ateneo cittadino fanno ai residenti.

Per uno studente fuori sede trovare un alloggio è sempre stato complicato. Ogni anno le nuove e vecchie matricole “combattono”con gli affitti troppo alti, ambienti poco confortevoli e lontani anni luce dall’ateneo o lunghe liste d’attesa per un posto letto nel campus.

L’Università degli Studi dell’Insubria vuole venire incontro ai suoi iscritti con un bando che mira a raccogliere la disponibilità delle famiglie varesine o comasche per ospitare studenti alla pari.



«Questo progetto è nato per favorire l’integrazione dello studente incoming nel nostro ateneo – spiega il professore Andrea Moriondo – Novità che da quest’anno inizierà con un massimo di 20 richieste.L’idea ha avuto riscontri molto positivi in molte altre realtà universitarie».

Le famiglie ospitanti riceveranno un contributo, a titolo di rimborso spese da parte dell’ospite fino a un massimo di 300€, per un periodo non inferiore a 3 mesi.

In più, per chi avesse un figlio studente all’Insubria, potrà scegliere di fargli da “tutor” per aiutarlo nel suo inserimento, per un totale di 25 ore di collaborazioni studentesche pagate.

«È disponibile un indirizzo email welcome@unisubria.it per presentare domanda di disponibilità, ma anche per richiedere un alloggio – continua il professore – L’università farà da mediatore tra la famiglia ospitante e l’ospite, pertanto non entrerà nel merito delle problematiche economiche o altro».

Sul sito dell’ateneo nella sezione “alloggi e residenze universitarie” sarà presentata una bacheca virtuale con tutte le soluzioni disponibili. Prima della pubblicazioni, un incaricato valuterà se l’alloggio è decoroso e idoneo.