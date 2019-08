Allarme su un volo da Baku, atterraggio senza problemi

Un volo della compagnia Air Azerbaijan proveniente da Baku ha chiesto un intervento durante il volo. Il comandante ha percepito qualche anomalia nel veicolo e ha fatto una segnalazione alla torre di controllo. Da Malpensa assicurano che si tratta di una procedura di routine: “Non c’è stato alcun problema. Il comandante, per massima prudenza, ha segnalato una leggera anomalia nel veicolo e lo ha segnalato. Ma, all’arrivo in aeroporto, non c’è stato bisogno di alcun intervento”.

Nessun intoppo, quindi, per i passeggeri diretti a Malpensa dalla capitale azera.

Nell’aeroporto della brughiera, nel frattempo, prosegue il progetto bridge. Dopo la settimana di record di passeggeri, Malpensa sembra aver resistito all’impatto e adesso pare gestire bene il surplus di traffico. Il tutto mentre non si placano le polemiche nei comuni limitrofi, con la mobilitazione del Cuv e dei Comitati Rete Malpensa. I quali hanno già annunciato due appuntamenti per discutere con i cittadini delle conseguenze del progetto bridge sul territorio, che si terranno a settembre.