Arresto cardiaco a 27 anni: salvato col defibrillatore

Erano da poco passate le 18 di mercoledì quando le sirene sono risuonate in via al Lido a Gavirate nei pressi del centro sulle rive de lago scelto come quartiere generale europeo per l’allenamento degli atleti australiani. E proprio uno di essi ha accusato un grave malore che l’ha fatto accasciare a terra sotto gli occhi increduli degli amici presenti.

Tempestivi i soccorsi con le prime pratiche rianimatorie prestate sul posto già dai compagni che hanno applicato le piastre di un defibrillatore presente nella struttura. Il massaggio cardiaco è poi proseguito col personale a bordo di un’ambulanza di Areu che ha trasportato d’urgenza lo sportivo, di soli 27 anni all’ospedale di Varese dove è giunto in codice rosso ma coi parametri vitali già riattivati.