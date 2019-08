Il banchetto per “salvare la Brughiera”

Dopo la conferenza stampa al Terminal 1 di Malpensa per ribadire la contrarietà al progetto bridge, un altro evento organizzato dall’associazione ‘SalviAMO la Brughiera‘. Sabato 3 agosto, dalle ore 10, il comitato – nato per salvaguardare il territorio compreso tra Gallarate e Somma Lombardo da una serie di iniziative quali il progetto per il collegamento ferroviario tra il Terminal 2 e la linea R.F.I. del Sempione – si riunirà in Piazza Mazzini a Casorate Sempione.

«Si tratta di un appuntamento che i cittadini casoratesi ci hanno chiesto a gran voce», affermano i membri del comitato. «Vogliamo dare loro una risposta; questo incontro servirà a informare e promuovere iniziative che riteniamo utili alla tutela della nostra salute e del territorio in cui viviamo».

«Crediamo – continuano – che sia importante mettersi a disposizione della cittadinanza per dialogare, confrontarsi e capire cosa succederà sul territorio. Vogliamo conoscere personalmente i cittadini che ci hanno contattato sui social network, desiderosi di approfondire le tematiche e proporre le future azioni dei comitati».

‘SalviAMO la Brughiera’, insieme ad altre associazioni che insieme formano i ‘Comitati Rete Malpensa‘, hanno annunciato i prossimi appuntamenti nel corso della conferenza stampa di venerdì 2 agosto: sabato 21 settembre ci sarà un convegno aperto al pubblico, a Somma Lombardo, in cui i membri di tutte le associazioni descriveranno la situazione attuale, mentre mercoledì 25 settembre, sempre a Somma, si terrà un’assemblea pubblica dove si farà il punto di quanto discusso, e si proporranno soluzioni concrete.