Nuova ferrovia Gallarate-Malpensa, un’assemblea per presentare le osservazioni

Il 27 gennaio scadono i termini per la presentazione delle osservazioni al progetto della ferrovia Gallarate-Malpensa.

Tra le voci critiche sul progetto, c’è il Comitato Salviamo la Brughiera, che mercoledì 23 gennaio a Casorate illustrerà, con un’assemblea pubblica, le osservazioni al progetto che saranno poi presentate a Regione Lombardia, l’ente che sovraintende.

L’appuntamento è per mercoledì 23 gennaio 2019 alle ore 21:00, nella sala civica “G. Impastato” di Via Verbano 19 a Casorate Sempione.

La ferrovia Gallarate-Malpensa costituirebbe il secondo accesso ferroviario all’aeroporto, in aggiunta a quello esistente che passa da Busto. È un’opera prevista per connettere l’aeroporto direttamente alla rete Fs e accorciare così il percorso su Malpensa: per questo diventerebbe accesso privilegiato per i treni diretti Malpensa Express; renderebbe più veloce in particolare il collegamento con il Terminal 2; consentirebbe un accesso diretto da Gallarate (oggi c’è un treno ogni due ore, che passa da Busto). È contestata per motivi ambientali perché attraversa un’area di bosco e brughiera e perché insiste su un territorio già pesantemente urbanizzato e segnato da grandi infrastrutture. Voci critiche riguardano anche l’impatto sullo stesso sistema dei trasporti ferroviari, dal momento che i treni confluirebbero sulla Milano-Gallarate, che è oggi una delle linee più trafficate e problematiche in tutta la Lombardia.

Il tracciato interessa il territorio dei Comuni di Gallarate, Casorate Sempione, Cardano al Campo e Somma Lombardo.