“Il bilancio di Agesp Attività Strumentali è per la prima volta in utile”

«Sono felice di aver firmato il primo bilancio in utile dopo anni di perdite». Sorride Alessandro Della Marra, Presidente di Agesp Attività Stumentali, mentre tiene in mano il grafico che mostra un +10.370 euro nei conti della società.

Un risultato lontano dalle buie performance degli anni scorsi e raggiunto «grazie al piano di ristrutturazione, ai dirigenti, ai miei collaboratori e soprattutto al dialogo e alla disponibilità del comune -dice Della Marra-. L’obiettivo della società è quello di stare in piedi con le proprie gambe e dal 2018 sono state introdotte due attività commerciali che sono i parcheggi e le farmacie. È proprio su questi due settori quest’anno abbiamo deciso di fare degli investimenti per potenziarli, per sviluppare le agevolazioni per i cittadini e per aumentare il fatturato».

Nello specifico «per le farmacie, il progetto farmacie 2.0 un restiling delle 4 farmacie comunali che gestiamo, mentre per i parcheggi entro dicembre cambieremo tutti i parcometri mettendone di tecnologicamente avanzati». Per quanto riguarda i servizi in house «invece l’obiettivo è quello di arrivare a creare un sistema di dialogo con il comune che permetta di risolvere con i giusti tempi le partite aperte». Una questione non da poco perchè rappresenta «uno dei motivi principali per cui la società in passato generava perdite, ed è stato uno dei primi punti dove mi sono focalizzato inizialmente». Un altro obiettivo che mi sono preposto è «quello di migliorare ulteriormente sia sull’efficienza che sulla qualità le manutenzioni e gli interventi che facciamo per il comune su strade, verde e cimiteri».

In tutto questo comunque «la strada per il risanamento è ancora lunga, di problemi da risolvere ce ne sono ancora molti, ma siamo nella fase di start up del miglioramento societario».