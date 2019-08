Il centro di Sacconago vietato ai camion

Niente più camion per le vie del centro di Sacconago. È questa la decisione della Polizia Locale che con un’ordinanza emessa martedì 6 agosto renderà le piazze e le vie più strette dello storico cuore del quartiere off limits per i mezzi pesanti.

“È stata rilevata la presenza di autocarri e autoarticolati che per raggiungere l’adiacente zona industriale non seguono gli itinerari segnalati -si legge nel documento- ma transitano nelle vie del centro storico del quartiere, che per la loro conformazione geometrica non sono idonee al transito di tali veicoli, causando inevitabili situazioni di pericolo per la circolazione stradale”. Da qui la decisione “procedere all’istituzione del divieto di transito per autocarri aventi massa superiore alle 5 tonnellate nelle vie del centro storico di Sacconago“.

Il provvedimento riguarda quindi le seguenti vie e piazze: Montegrappa (da interesezione con via Grado a via Pasubio), Ortigara, Grado, Padre Reginaldo Giuliani, Sirtori, San Cirillo, Caduti, Lamarmora, U. Bassi, Bellotti, Tazzoli, Marelli, XI Febbraio, Giovanni XXIII, C. Noè e piazza della Chiesa e in tutte le vie che a queste adducono con le conseguenti direzioni obbligatorie. La Polizia Locale ha quindi già demandato ad Agesp Attività Strumentali il compito di installare tutta la cartellonistica necessaria per informare i camionisti del cambiamento.